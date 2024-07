Marzenia i wyzwania kobiet w zawodzie księgowej

Księgowość w Polsce jest zawodem mocno sfeminizowanym, a jednocześnie takim, w który bardzo dynamicznie wkroczyła nowoczesna technologia. Dziś coraz trudniej sobie wyobrazić biura rachunkowe bez specjalistycznego oprogramowania i coraz powszechniejszych aplikacji, umożliwiających elastyczną, często zdalną pracę. Czy księgowe dobrze się w tym odnajdują i o czym marzą – to sprawdziła Symfonia w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Księgowe z różnych grup wiekowych i z różnym doświadczeniem – w badaniu wzięły udział kobiety od 20 do 60 roku życia – widzą podobne wyzwania w swojej codzienności zawodowej. Sen z powiek spędzają im zmienność przepisów i nieterminowość klientów. Według badania ponad 73% boryka się z niejednoznacznością prawa, dynamicznymi zmianami przepisów i brakiem czasu na aktualizację wiedzy, a połowa badanych z nieterminowym dostarczaniem dokumentów przez klientów, co znacząco utrudnia codzienne obowiązki.

Co ciekawe, zapytane o ideał klienta biura rachunkowego w znakomitej większości wskazują na dwie cechy: dostarczanie dokumentów na czas (83%) oraz traktowanie księgowej na partnerskich zasadach (70%). Te wyobrażenia mają coraz większe szanse na realizację – łatwość komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a księgowymi dzięki cyfryzacji bardzo rośnie, a automatyzacja prostych działań pozwala pracownikom biur rachunkowych częściej myśleć o pełnieniu roli doradcy w biznesie.

Księgowe marzą o zawodowej swobodzie i dobrym dostępie do wiedzy

Co mogłoby ułatwić życie księgowym? Odpowiedź jest prosta: lepszy dostęp do wiedzy i szkoleń oraz większa automatyzacja procesów. Ponad połowa badanych księgowych chciałoby mieć łatwy dostęp do bazy wiedzy i szkoleń oraz swobodę pracy z dowolnego miejsca. Prawie tyle samo widzi szansę na uproszczenie swojej pracy dzięki automatyzacji zadań, co pozwoliłoby im skupić się na bardziej strategicznych aspektach. Aż 82% chce pracować w mniejszych lub średnich biurach rachunkowych lub mieć własną działalność, tylko 18% wskazało korporację.

Nowoczesne technologie i chmura to sprzymierzeńcy kobiet

Technologia odgrywa kluczową rolę w księgowości. Aż 65% księgowych codziennie korzysta z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Co więcej, praca w chmurze staje się standardem – 61% badanych ma już z nią doświadczenie, a aż 77% ocenia ją pozytywnie. Praca zdalna, elastyczne godziny i dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie to istotne, wskazywane w badaniu, korzyści płynące z technologicznej rewolucji w księgowości.

Księgowe coraz częściej dostrzegają swoją pracę nie tylko przez pryzmat tabel i liczb, ale jako pełną wyzwań przestrzeń, w której mogą rozwijać swoje pasje i aspiracje. Dzięki nowoczesnym technologiom, zawód ten nieustannie ewoluuje, oferując nowe możliwości i tworząc przestrzeń dla większego zaangażowania oraz satysfakcji zawodowej.

Badanie przeprowadzone zostało na zamówienie Symfonii przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na próbie 254 kobiet pracujących w księgowości. 29% badanych to główne księgowe, 25% pracuje w biurach rachunkowych, a 23% to właścicielki biur rachunkowych. Pełna treść raportu jest dostępna do pobrania na symfonia.pl/blog/finanse-i-ksiegowosc/poradnik-ksiegowej/ewolucja-sukcesu-w-ksiegowosci/.